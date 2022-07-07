Впервые в России: суд приговорил геймера к 2,5 годам ограничения свободы за продажу читов для World of Tanks

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Екатеринбуржец Андрей Кирсанов, обвиняемого в создании и продаже читов для World of Tanks, признали виновным, сообщает iphones.ru со ссылкой на URA.RU.

Его приговорили к 2,5 года ограничения свободы. Заседание прошло в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

"Суд назначил виновному наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы с возложением ряда ограничений", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Кирсанов навредил авторам игры на 670 млн рублей.

Это первый случай для России. Ранее ещё ни разу не судили геймеров за вмешательство в процесс игры.

Фото: iphones.ru