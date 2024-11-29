Впервые в истории: молодогвардейцы Самарского региона открыли свою «первичку»

Гимн России звучит стройно и торжественно – на конференции первичного Ленинского местного штаба молодогвардейцы приняли историческое решение – открыть свою «первичку». Организация стала первой. С нее начнется точка отсчета деятельности «первичек» по всей области.

«Это решение обдуманное и своевременное, – рассказал руководитель аппарата «Молодой Гвардии Единой России» в Самарской области Арсений Ганин. – Хотим усилить наш работу, масштабировать проекты, чтобы о «Молодой Гвардии» знали и судили не по словам, а по делам».

«Первички», по мнению самих ребят, позволят четче организовать работу в конкретных территориях. А с малого начинается и большое – впереди много работы, нацелил ребят на новые задачи, подчеркнув, что партии как никогда сегодня нужны инициативы молодых.

«Готов работать, там, где скажет партия, но и свои идеи хотелось бы воплотить в жизнь, – поделился молодогвардеец Александр Иванов, которому на конференции единогласно доверили руководить аппаратом первичного отделения Ленинского местного штаба Самарского регионального отделения МГЕР. – у нас с ребятами есть желание и силы работать, мы как один кулак, уже сработались».

На конференции самым активным молодогвардейцам вручил благодарственные письма и подарки депутат областной думы, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области Роман Балтер: « Этим ребятам я вдвойне и втройне желаю удачи. Они делают очень много – помогают людям адресно и реализуют немало партийных проектов. Уверен, что у них все получится и дальше!»

Напомним, что по поручению секретаря Самарского регионального отделения партии«Единая Россия» Вячеслава Федорищева в течение месяца активисты «Молодой Гвардии» должны дать ряд предложений, которые, в частности, будут способствовать реализации социально значимых партийных проектов на благо жителей области.

Отметим, что дату создания первичного отделения МГЕР назначили после заседания Совета первичных отделений партии «Единая Россия», в ходе которого было решено начать перезагрузку деятельности партийных «первичек» в регионе, а в январе 2025 года запланирован региональный форум первичных отделений, на котором секретари ПО смогли бы обменяться лучшими практиками.