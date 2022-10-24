Впервые в истории Фестиваля «Герой нашего времени» мастер-класс и разбор конкурсных работ пройдёт в прямом эфире

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Завтра, 25 октября, впервые за всю историю существования Фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» пройдёт мастер-класс и разбор конкурсных работ в режиме реального времени, в прямом эфире.



Напомним, с 24 по 26 октября 2022 года в Самаре проходит Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Организатор фестиваля – Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ). На протяжении многих лет «Герой нашего времени» нацелен на привлечение внимания телекомпаний к созданию и распространению телевизионных фильмов, программ, репортажей, освещающих жизнь нашего современника, его взгляд на мир, нравственные ориентиры, дела и поступки во благо человека, общества и страны. Участники форума – федеральные и региональные телекомпании, производящие компании, продюсерские центры, журналисты, авторы программ, режиссёры.



Впервые всем участникам, а также журналистам, режиссерам и представителям телекомпаний, которые только планируют попробовать свои силы и принять участие в Фестивале в будущем, предоставляется возможность присоединиться к прямому эфиру с мастер-класса и разбора конкурсных работ членами жюри.

Так, 25 октября с 9.00 (мск) состоится трансляция мастер-класса генерального директора НАТ Александра Широких «СММ по-русски. Новая реальность соцсетей для региональных медиа». Она будет доступна на сайте ГТРК «Самара», в группе ВК (https://vk.com/gtrksamara), в эфире канала «Самара 24» (на сайте tvsamara.ru и RuTube https://rutube.ru/channel/23645625/).



Чуть позже в 10.30 (мск) 25 октября члены жюри в прямом эфире проведут разбор конкурсных программ и фильмов. Присоединиться к обсуждению можно на сайте ГТРК «Самара», в группе ВК (https://vk.com/gtrksamara), в эфире канала «Самара 24» (на сайте tvsamara.ru и RuTube https://rutube.ru/channel/23645625/).