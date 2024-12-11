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Волонтёры «Единой России» отправились на Донбасс

11 декабря 2024 11:00
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волонтёры «Единой России» отправились на Донбасс
В новые российские регионы уехала еще одна группа самарских активистов «Молодой Гвардии».
 

Помочь тем, кому тяжело – что может быть важнее? Студенты 2-го и 3-го курсов Самарского колледжа строительства и предпринимательства уехали в Донецк. Конечный пункт назначения – городское клиническое территориальное медицинское объединение, где, помимо гражданских жителей, проходят лечение раненые бойцы СВО. Для Александра Куприянова и его товарищей эта поездка стала первой и потому особенно волнительной.

«Горжусь тем, что помогаю в такое трудное время. Когда мне предложили поехать, не раздумывал ни минуты», – поделилась перед отъездом молодогвардеец.

Ребята пробудут в Донецке две недели. Их задача – помочь медикам в уходе за пациентами, чтобы солдаты и офицеры быстрее встали на ноги.

«Эти парни и мужчины рискуют жизнью на линии боевого соприкосновения. А мой бой – в тылу, и я помогу, чем смогу», – сказал волонтёр Айдар Хусаинов.

Напомним, что с начала специальной военной операции для оказания гуманитарной помощи в зоне СВО и в новых регионах побывали более 200 активистов «Единой россии» и «Молодой гвардии». Самарские добровольцы работали в госпиталях, социальных усреждениях и гуманитарных центрах партии в Донецке и Мариуполе, в Снежном и Луганске, Лисичанске и Мелитополе, Энергодаре и Херсоне. 

Теги: Единая Россия

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