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Волонтеры-железнодорожники из Самары стали «внуками по переписке»

10 февраля 2022 11:27
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Волонтеры-железнодорожники из Самары стали «внуками по переписке»

Молодые сотрудники Куйбышевской железной дороги присоединились к благотворительному проекту «Внуки по переписке», основной целью которого является поддержка одиноких пожилых людей посредством общения через переписку. Проект направлен на популяризацию культуры взаимопомощи путем объединения желающих помочь с теми, кому это нужно.

Так, молодые железнодорожники Куйбышевской магистрали написали письма с тёплыми словами и оформили поздравительные открытки в честь Дней рождения пожилых людей, проживающих в домах престарелых Самарской, Калужской областей и интернатах Пермского края, а также поздравили их с 23 февраля и 8 марта. На каждом конверте указан обратный адрес волонтера, чтобы все желающие могли прислать письмо в ответ.

2022 год в компании «РЖД» объявлен «Годом волонтера». В его рамках железнодорожники принимают активное участие в различных социально-значимых акциях и проектах, оказывают помощь детям из детских домов и заботятся о ветеранах. 

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