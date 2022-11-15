Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас идет предметная, постоянная работа и взаимодействие с самарцами, чьи дома попали в зону строительства новой стации метро.
Поддержка Донбасса и адресное решение вопросов людей, чьи дома находятся в зоне строительства метро, - Дмитрий Азаров провел очередной прием граждан
Она также напомнила, что важную роль играет и ценовая стабильность.
Набиуллина: Россия должна быть готова к любой ситуации в экономике
В Самаре показ состоится 16 ноября в кинотеатре «Художественный». Вход на показ фильма - свободный.
Самарская область станет первым регионом, где показ медиапроекта «Говорит Россия! Запорожская область» пройдет на «большом экране»
По раннему выявлению пациентов с высоким риском алкоголь-ассоциированных заболеваний в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
В регионе проходят обучающие семинары для врачей поликлиник
Баня работает как на дровах, так и на солярке.
Волонтеры САМБАТа передали бойцам СВО полевые бани
В регионе отмечается рост интереса предпринимателей к бизнес-картам Сбербанка.
В Самарской области количество владельцев дебетовых бизнес-карт Сбербанка выросло на 29%
Команда юных динамовцев из Самарской области стала 8-ой в общем зачете, а в Спортивном – вышла на 4 место.
Тольяттинские спортсмены приняли участие во Всероссийском детско-юношеском слете «Динамо» - школа лидеров».
Стартовал монтаж световых конструкций и элементов.
Самару начали украшать к Новому году
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.4
0.18
EUR 62.16
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Волонтеры САМБАТа передали бойцам СВО полевые бани

15 ноября 2022 18:22
180
Баня работает как на дровах, так и на солярке.

Все больше неравнодушных людей присоединяется к Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В Самарской области участники волонтерской группы помощи мобилизованным САМБАТ активно включились в общее и важное дело – поддержку тех, кто защищает интересы нашей страны в ходе спецоперации. Сегодня в рядах волонтеров группы по всему региону уже почти 13 000 человек.

Сейчас восстанавливают полевые бани для бойцов СВО. Две такие конструкции остались еще с советских времен. Волонтерам их передал один из местных жителей.

«Мы заменили приборы давления, а также приборы температуры на современные. Всё остальное, в принципе, как было сделано в 1966-м, так и работает. У бань сразу две функции: конструкции могут согревать воду и подавать пар. Кроме того, здесь можно проводить дезинфекцию вещей: матрасов, верхней одежды. В общем, такие бани функциональные и совершенно неприхотливые в эксплуатации», - рассказывает старший координатор волонтерской группы взаимопомощи мобилизованным САМБАТ Виктор Романов.

Баня работает как на дровах, так и на солярке. После того, как все работы будут завершены, полевые «парные» отправят бойцам. Также волонтеры модернизируют для нужд фронта автомобили. 4 машины уже передали.

Волонтерская группа помощи мобилизованным САМБАТ была создана в регионе практически сразу, как в стране была объявлена частичная мобилизация. На собранные своими силами средства закупают оборудование, инвентарь, шьют маскхалаты, дождевики, уже порядка 1000 бабушек по всему региону вяжут теплые носки бойцам. Сегодня всем необходимым военных обеспечивает Минобороны. А все, что делают волонтеры, – из огромного желания помочь ребятам, не оставаться в стороне.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
204
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
251
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
219
Заключено соглашение о сотрудничестве регионов дружественных стран в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
14 ноября 2022  17:39
Губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве Самарской области с Наманганской областью Республики Узбекистан
2305
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
14 ноября 2022  10:50
Стартовал прием заявок на пост главы Самары
571
Весь список