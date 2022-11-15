Волонтеры САМБАТа передали бойцам СВО полевые бани

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Все больше неравнодушных людей присоединяется к Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. В Самарской области участники волонтерской группы помощи мобилизованным САМБАТ активно включились в общее и важное дело – поддержку тех, кто защищает интересы нашей страны в ходе спецоперации. Сегодня в рядах волонтеров группы по всему региону уже почти 13 000 человек.



Сейчас восстанавливают полевые бани для бойцов СВО. Две такие конструкции остались еще с советских времен. Волонтерам их передал один из местных жителей.



«Мы заменили приборы давления, а также приборы температуры на современные. Всё остальное, в принципе, как было сделано в 1966-м, так и работает. У бань сразу две функции: конструкции могут согревать воду и подавать пар. Кроме того, здесь можно проводить дезинфекцию вещей: матрасов, верхней одежды. В общем, такие бани функциональные и совершенно неприхотливые в эксплуатации», - рассказывает старший координатор волонтерской группы взаимопомощи мобилизованным САМБАТ Виктор Романов.



Баня работает как на дровах, так и на солярке. После того, как все работы будут завершены, полевые «парные» отправят бойцам. Также волонтеры модернизируют для нужд фронта автомобили. 4 машины уже передали.



Волонтерская группа помощи мобилизованным САМБАТ была создана в регионе практически сразу, как в стране была объявлена частичная мобилизация. На собранные своими силами средства закупают оборудование, инвентарь, шьют маскхалаты, дождевики, уже порядка 1000 бабушек по всему региону вяжут теплые носки бойцам. Сегодня всем необходимым военных обеспечивает Минобороны. А все, что делают волонтеры, – из огромного желания помочь ребятам, не оставаться в стороне.

Фото: пресс-служба правительства СО