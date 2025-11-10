Я нашел ошибку
Главные новости:
В состав гуманитарной помощи вошли: предметы личной гигиены, перевязочные материалы, лекарственные препараты.
Волонтеры-медики и студенты СамГМУ собрали гуманитарный груз для участников СВО и мирных жителей новых регионов
В этот торжественный день были отмечены сотрудники органов внутренних дел, которые внесли значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ
Сборная России стала первой в общем командном зачете.
Четверо спортсменов из Самарской области - призеры первенства мира по универсальному бою
В классической программе среди юношей до 11 лет.
Султан Канюкаев из Самарской области - бронзовый призер первенства мира по шашкам
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России
По просьбе жителей в сквере уложат антитравматическое покрытие, установят детский игровой комплекс, скамейки и урны, создадут газоны. 
В Самаре завершается благоустройство Часового сквера
В результате столкновения с поездом легковой автомобиль оказался под железнодорожной платформой, а водитель автомобиля погиб.
Спасатели работали на месте ДТП в Красноярском районе
Волонтеры из Самары, прежде всего, помогали участникам и гостям сориентироваться в городе, консультировали на вокзалах, в аэропорту, в гостиницах, на объектах спортивной программы.
Волонтеров форума «Россия – спортивная держава» поблагодарили в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.23
-0.15
EUR 93.84
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России

10 ноября 2025 14:37
143
В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.

В Национальном центре «Россия» состоялся итоговый форум Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, в рамках которого были объявлены имена лауреатов Международной премии «Готов к Победам». Победу в одной из ключевых номинаций – «Наставник года» – одержал руководитель тольяттинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Сергей Табунов.
Форум стал масштабной площадкой, объединившей более 1500 активистов из 89 регионов России и 35 стран мира. В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.
Самой юной участницей из Самарской области стала дочь семьи Лобовых из Сызрани, которая вошла в число финалистов в номинации «Семья года». Девочке – 2 года 8 месяцев. Самый старший представитель региона, 74-летний Николай Бобрешов из Тольятти, многие годы активно участвует в «серебряном» волонтерском корпусе вместе со своей супругой Тамарой.
Сергей Табунов, признанный лучшим наставником страны, является частью Движения с 2015 года, когда он вступил во Всероссийский волонтёрский корпус 70-летия Победы. Возглавив местное отделение «Волонтёров Победы» в Тольятти, он за десятилетие выстроил системную работу с образовательными организациями города и поддержал ряд значимых инициатив в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи.
«Я очень рад этой награде. Моя жизнь неразрывно связана с Движением. Уже 10 лет, и все эти годы меня окружают самые лучшие люди со всей страны. Я хочу сказать огромное «спасибо» всем ребятам, которые в меня верили, поддерживали и всегда поддерживают. Без вас не было бы и этой победы!!! Отдельное «спасибо» хочу сказать своей любимой дочери, я тобой очень горжусь!», – поделился впечатлениями Сергей Табунов.

Международная премия «Готов к Победам» ежегодно отмечает лучших наставников, добровольцев и команды, вносящие значительный вклад в развитие гражданско-патриотических инициатив. Церемония награждения 2024 года прошла в год 10-летия Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 
В программе форума были стратегические и образовательные сессии по развитию добровольчества, обмен успешными региональными и международными практиками, встречи с Героями России, историками и наставниками, а также культурно-экскурсионные активности, посвящённые наследию Великой Победы. В рамках мероприятия были подведены итоги работы Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы.

 

Фото: СамРО ВОД «Волонтёры Победы»

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
После столкновения автомобиль отбросило на световую опору.
08 ноября 2025, 20:50
В Тольятти при столкновении двух легковых автомобилей погиб один из водителей
После столкновения автомобиль отбросило на световую опору. Происшествия
1000
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
08 ноября 2025, 17:18
Акрон" обыграл московское "Динамо" -2:1
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Спорт
1000
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали.
08 ноября 2025, 15:03
Тольяттинцы Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев - призеры чемпионата мира по прыжкам на батуте
Мужская сборная команда в составе: Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов завоевали бронзовые медали. Спорт
914
В центре внимания
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
131
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
10 ноября 2025  13:12
В Самаре временно изменился маршрут автобуса №21
152
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль
10 ноября 2025  12:27
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
170
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
10 ноября 2025  11:11
Самара не вошла в расписание поезда Деда Мороза из Великого Устюга
359
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
177
Весь список