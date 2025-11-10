Волонтер из Тольятти стал "Наставником года" России

143

В Национальном центре «Россия» состоялся итоговый форум Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы, в рамках которого были объявлены имена лауреатов Международной премии «Готов к Победам». Победу в одной из ключевых номинаций – «Наставник года» – одержал руководитель тольяттинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Сергей Табунов.

Форум стал масштабной площадкой, объединившей более 1500 активистов из 89 регионов России и 35 стран мира. В составе делегации Самарской области было 72 участника из 21 муниципального образования, что подчеркивает высокий уровень развития волонтерского движения в регионе.

Самой юной участницей из Самарской области стала дочь семьи Лобовых из Сызрани, которая вошла в число финалистов в номинации «Семья года». Девочке – 2 года 8 месяцев. Самый старший представитель региона, 74-летний Николай Бобрешов из Тольятти, многие годы активно участвует в «серебряном» волонтерском корпусе вместе со своей супругой Тамарой.

Сергей Табунов, признанный лучшим наставником страны, является частью Движения с 2015 года, когда он вступил во Всероссийский волонтёрский корпус 70-летия Победы. Возглавив местное отделение «Волонтёров Победы» в Тольятти, он за десятилетие выстроил системную работу с образовательными организациями города и поддержал ряд значимых инициатив в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи.

«Я очень рад этой награде. Моя жизнь неразрывно связана с Движением. Уже 10 лет, и все эти годы меня окружают самые лучшие люди со всей страны. Я хочу сказать огромное «спасибо» всем ребятам, которые в меня верили, поддерживали и всегда поддерживают. Без вас не было бы и этой победы!!! Отдельное «спасибо» хочу сказать своей любимой дочери, я тобой очень горжусь!», – поделился впечатлениями Сергей Табунов.

Международная премия «Готов к Победам» ежегодно отмечает лучших наставников, добровольцев и команды, вносящие значительный вклад в развитие гражданско-патриотических инициатив. Церемония награждения 2024 года прошла в год 10-летия Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ».

В программе форума были стратегические и образовательные сессии по развитию добровольчества, обмен успешными региональными и международными практиками, встречи с Героями России, историками и наставниками, а также культурно-экскурсионные активности, посвящённые наследию Великой Победы. В рамках мероприятия были подведены итоги работы Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы.

Фото: СамРО ВОД «Волонтёры Победы»