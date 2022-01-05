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Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос об отношении россиян к долгим новогодним каникулам, он размещен во вторник в телеграм-канале спикера.

Есть три варианта ответа: "Пусть все остается как есть сейчас", "Выходные слишком длинные, их необходимо сократить" и "Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года". По состоянию на 11:35 по Москве большинство подписчиков – 58% – проголосовало за сохранение новогодних каникул в неизменном виде.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении лидера ЛДПР Владимира Жириновского присоединить дни новогодних праздников к отпускам граждан. По его мнению, новогодние каникулы следует отменить из-за экстремального скачка смертности в праздники.