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Военнослужащего, потерявшего в ДТП супругу, вернут из зоны СВО домой

21 декабря 2023 18:44
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С просьбой вернуть малышу хотя бы отца обратилась мать военнослужащего.

В семье бойца СВО из Отрадного произошло большое горе. Супруга погибла в ДТП, без мамы остался маленький ребенок. С просьбой вернуть малышу хотя бы отца обратилась мать военнослужащего на приеме граждан, который провели совместно самарский филиал фонда «Защитники Отечества», Уполномоченный по правам человека в РФ и Уполномоченный по правам человека в Самарской области.   

«Секретариатом Уполномоченного по правам человека в РФ Александром Козловым оказано содействие в оформлении отцу-военнослужащему в зоне СВО отпуска по семейным обстоятельствам, оперативно направлены запросы для решения вопроса о последующем увольнении с военной службы мужчины, которому необходимо воспитывать несовершеннолетнего сына. При поддержке самарского филиала фонда «Защитники Отечества» и Уполномоченных по правам человека мы окажем всю необходимую помощь семье!» - рассказала руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

С первых дней работы самарского филиала фонда подписано соглашение о сотрудничестве с институтом омбудсменов и на постоянной основе проводятся совместные личные приемы. Тяжелые ситуации, когда мамы, жены не могут найти своих мужей и сыновей, а также вопросы, связанные с вызволением из плена самарцев, рассматриваются во взаимодействии с аппаратом Уполномоченным по правам человека и Министерством обороны.

«Когда мы все вместе помогаем, это гораздо легче, - отметила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. - Например, сегодня по горячим следам отработали некоторые заявления сразу же. Это очень важно. Скорость принятия решения в этих вопросах невероятная, когда мы находимся в одной команде и работаем на одну задачу».

На приеме разобрали также вопросы, касающиеся получения выплат, медико-психологической помощи, а также вопросы по подключению к инженерным системам земельных участков бойцов. Все обращения находятся на контроле и будут решены.

 

Фото предоставлено самарским филиалом фонда «Защитники Отечества»/ЦУР СО

Теги: Самара

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