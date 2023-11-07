Во Всероссийский день правовой помощи детям правозащитники региона проведут бесплатные консультации родителей и опекунов

137

В понедельник, 20 ноября с 9.00 до 17.00 в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области (по адресу: ул. Маяковского, д. 20) пройдут бесплатные консультации в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям.

На вопросы самарцев ответят сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека и адвокаты - члены Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области.

В ходе приема гражданам будут даны необходимые разъяснения законодательства и рекомендации о возможных способах решения возникающих вопросов.

Предварительная запись не требуется. Обратиться за помощью могут все, кто считает, что права детей требуют дополнительного внимания.