Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой
Самарские врачи провели сложную операцию юному пациенту с тяжёлой сочетанной травмой
В Самарской области зафиксировали рекорд по холоду в июле
В Самарской области зафиксировали рекорд по холоду в июле
Во всех муниципалитетах Самарской области до конца года планируют открыть центры управления
Во всех муниципалитетах Самарской области до конца года планируют открыть центры управления
Самарская область получит федеральную поддержку для строительства трех котельных в Жигулевске
Самарская область получит федеральную поддержку для строительства трех котельных в Жигулевске
В 2022 году Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу региона привлечь более 770 млн рублей
В 2022 году Гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу региона привлечь более 770 млн рублей
Участники Всероссийского форума «Управление 4.0» посетили «Т Плюс» в Самаре
Участники Всероссийского форума «Управление 4.0» посетили «Т Плюс» в Самаре
В Самарской области с начала года произошло 18 происшествий на воде, погибло 12 человек
В Самарской области с начала года произошло 18 происшествий на воде, погибло 12 человек
В Самаре продолжается ремонт улицы Физкультурной
В Самаре продолжается ремонт улицы Физкультурной
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.51
3.42
EUR 60.16
2.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Религиозные образы Самары»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Во всех муниципалитетах Самарской области до конца года планируют открыть центры управления

7 июля 2022 13:50
48
Во всех муниципалитетах Самарской области до конца года планируют открыть центры управления

В 2021 году в субъектах России стартовал процесс создания муниципальных центров управления (МЦУ). Их основными задачами стало налаживание более качественной и оперативной работы в части мониторинга, координации обработки обращений и сообщений от граждан.

Благодаря работе Центров у жителей появилась возможность своевременно рассказывать о проблемах в различных сферах, а руководству муниципалитетов стало проще оперативно их решать.

На сегодняшний день МЦУ созданы в 423 муниципальных образованиях России, в том числе и в Самарской области.

С предложением организовать МЦУ во всех муниципалитетах губернии выступил руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков.

              «Учитывая важность работы МЦУ в муниципальных образования, которая способствует созданию положительного имиджа органов власти, качественного и быстрого решения проблем граждан, предлагаем продолжить работу по созданию МЦУ в Самарской области в 2022 году. – сказал Сергей Рыжиков. – Предлагаем создать муниципальные центры управления во всех оставшихся 27 муниципальных образованиях, в которых проживает 614 006 человек, что составляет примерно 19 % населения всей Самарской области».

В 2021 году в Самарской области МЦУ были созданы в 10 крупных муниципальных образованиях. Среди них Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и другие.

В ходе совместной работы специалистов ЦУР Самарской области и проектной команды по созданию МЦУ в регионе были разработаны рекомендации по выбору организационно-правовой формы, определены задачи и функционал МЦУ.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
7 июля 2022  12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
179
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
7 июля 2022  10:49
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
157
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
6 июля 2022  18:35
Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни
857
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
6 июля 2022  16:44
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
472
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
6 июля 2022  15:50
Дмитрий Азаров поручил создать в регионе систему капремонта деталей техники и оборудования
430
Весь список