Во всех муниципалитетах Самарской области до конца года планируют открыть центры управления

48

В 2021 году в субъектах России стартовал процесс создания муниципальных центров управления (МЦУ). Их основными задачами стало налаживание более качественной и оперативной работы в части мониторинга, координации обработки обращений и сообщений от граждан.

Благодаря работе Центров у жителей появилась возможность своевременно рассказывать о проблемах в различных сферах, а руководству муниципалитетов стало проще оперативно их решать.

На сегодняшний день МЦУ созданы в 423 муниципальных образованиях России, в том числе и в Самарской области.

С предложением организовать МЦУ во всех муниципалитетах губернии выступил руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков.

«Учитывая важность работы МЦУ в муниципальных образования, которая способствует созданию положительного имиджа органов власти, качественного и быстрого решения проблем граждан, предлагаем продолжить работу по созданию МЦУ в Самарской области в 2022 году. – сказал Сергей Рыжиков. – Предлагаем создать муниципальные центры управления во всех оставшихся 27 муниципальных образованиях, в которых проживает 614 006 человек, что составляет примерно 19 % населения всей Самарской области».

В 2021 году в Самарской области МЦУ были созданы в 10 крупных муниципальных образованиях. Среди них Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и другие.

В ходе совместной работы специалистов ЦУР Самарской области и проектной команды по созданию МЦУ в регионе были разработаны рекомендации по выбору организационно-правовой формы, определены задачи и функционал МЦУ.