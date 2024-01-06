Во время Рождественских богослужений в регионе будут организованы дежурства сотрудников госпожнадзора

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Обеспечение пожарной безопасности празднования Рождества Христова – одного из двенадцати важнейших христианских праздников, находится на особом контроле органов государственного пожарного надзора.

Так, в преддверии Рождественских праздников сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области проверили состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения в храмах и церквях региона.

С настоятелями, старостами и служащими церквей проведены инструктажи, на которых им рассказали, что светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания, а жидкость для розжига лампад необходимо хранить в металлических шкафах в небьющейся емкости.

Еще один источник пожарной опасности в храмах – это зажженные свечи. Для предотвращения возможного пожара около источников открытого огня должен находиться ответственный дежурный.

На базе Отрадненской Епархии Русской Православной Церкви начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Отрадный, м.р. Богатовский и Кинель-Черкасский была проведена беседа с настоятелями всех храмов города Отрадный и Кинель-Черкасского района, в которых в ночь с 6 на 7 января будут проводиться праздничные богослужения. Священнослужителям были разъяснены требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима к объектам религиозного назначения, проведен противопожарный инструктаж.

В время Рождественских богослужений во всех храмах, церквях и соборах будут организованы дежурства сотрудников государственного пожарного надзора, федерального пожарно-спасательного отряда и сотрудников противопожарной службы Самарской области, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС Самарской области