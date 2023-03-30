Во Дворце культуры «Тольятти» прошло пожарно-тактическое учение

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Вчера, в Центральном районе Тольятти во Дворце культуры им. Н.В. Абрамова было проведено показное пожарно-тактическое учение (ПТУ) с участием личного состава 31 пожарно-спасательного отряда.

Руководил учением начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Анатольевич Савенков.

Основными целями подобных учений являются отработка действий личного состава по эвакуации и тушению пожара в здании с массовым пребыванием людей, отработка взаимодействия администрации объекта с подразделениями противопожарной службы, проведение тренировки оперативного штаба тушения пожара, направленной на повышение качества руководства при ликвидации пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.

По легенде условный пожар возник на сцене 1-го этажа в зрительном зале из-за неисправности электропроводки. На объекте сработала система пожарной автоматики: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. На сцене опустился противопожарной занавес. Началась эвакуация людей из здания.

Для «тушения огня» было создано 2 боевых участка, подано 11 ручных пожарных стволов. На месте условного пожара развернут оперативный штаб.

11 звеньев газодымозащитной службы провели проверку помещений на наличие людей.

Всего для тушения условного пожара привлекались 15 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники, 50 человек личного состава.

Пожарно-спасательные подразделения 31 отряда со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав «пожару» распространиться на зрительный зал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО