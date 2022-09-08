«Во благо земляков»: Дмитрий Азаров обсудил с руководителями НКО региона реализацию социальных проектов

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Консультативного совета общественных объединений, во время которого обсуждались вопросы реализации социально значимых проектов при поддержке Фонда Президентских грантов. Участие в нем приняли руководители некоммерческих организаций, министерств и ведомств, главы муниципальных образований региона.

Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что НКО – это большой резерв для развития Самарской области. По инициативе общественников реализуются значимые всероссийские и региональные программы. По оценке Общественной палаты России, регион входит в десятку лучших по развитию некоммерческого сектора и четыре года подряд находится в ТОП-10 рейтинга Минэкономразвития по поддержке социально ориентированных НКО и социального предпринимательства.

Губернатор отметил, что регион традиционно является одним из лидеров по количеству заявок на конкурсы Фонда Президентских грантов, а также по числу победителей и по объемам поддержки. По итогам двух конкурсов 2022 года Самарская область по сумме грантов – 233,5 млн рублей – стала третьей в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. При этом цифра может увеличиться после объявления результатов специального конкурса, где представлено 66 заявок самарских НКО.

«Важно, что мы получаем дополнительные средства на нужные, важные и добрые дела, которые инициируют общественные организации, и которые направлены на повышение уровня благосостояния, социального самочувствия и просто на самые актуальные вопросы и инициативы, которые выдвигают наши земляки», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам встречи.

Он подчеркнул, что с 2018 года с учетом софинансирования привлечено почти 1,7 млрд рублей на реализацию «по-настоящему народных идей». «Главное, что благодаря активной работе консультативного совета, всех общественных объединений, которые в него входят, благодаря той системе, которую мы смогли настроить на самое внимательное отношение к общественным инициативам, мы с вами вместе можем делать больше. Больше важных, добрых, нужных дел во имя и во благо человека и нашей Самарской области, а значит, и нашей великой родины – России», – уверен Дмитрий Азаров.

О взаимодействии с Фондом Президентских грантов рассказали представители ветеранских, благотворительных, молодежных, экологических организаций. Глава Союза женщин Наталья Идиятуллина отметила, что организацией привлечено более 8 млн рублей на проекты по поддержке и повышению качества жизни семей, соцобслуживанию, охране здоровья. Также подана заявка в Фонд на проект по социальной адаптации детей и молодежи ДНР и ЛНР.

Отдельно она предложили консультационному совету стать профильным экспертным сообществом по предварительной оценке заявок на гранты. Взгляд со стороны не только повысит качество проектов, но и позволит избежать ошибок, которые могут стать формальным поводом для отстранения яркого проекта от конкурса. Это, по мнению Натальи Идиятуллиной, станет некой предзащитой, когда инициативы НКО будут оцениваться «большими глазами совета».

Предложение поддержала директор благотворительного фонда «Евита» Ольга Шелест. «Обучаться надо постоянно. Требования меняются, глаз наш «замыливается». Поэтому чем чаще вы будете нас учить и как раз «большими глазами совета» смотреть на наши проекты, тем мы успешнее будем в их реализации», – уверена она.

«Евита» не раз получала гранты на свои проекты. Один из них – по нутритивной поддержке тяжелобольных детей – постепенно внедряют в других регионах. Пока же Самарская область остается единственным регионом, где этот процесс закреплен на законодательном уровне. Около 130 паллиативных детей получают лечебное питание, средства выделяются из бюджета региона.

«Я благодарю вас, Дмитрий Игоревич, за поддержку, за принятое решение о внесении изменений в региональную программу развития здравоохранения и выделении денежных средств для обеспечения лечебным питанием паллиативных детей. До сих пор мы являемся единственным регионом России, где такая помощь оказывается», – отметила Ольга Шелест, обращаясь к Губернатору.

Она также обратилась к руководителю региона за поддержкой по организации детского хосписа в Самаре. Самым вероятным местом его размещения может стать здание на улице XXII-го Партсъезда, 14А. После ремонта оно будет соответствовать всем требованиям для учреждений подобного типа.

Здание находится в федеральной собственности, но, по словам Ольги Шелест, возражений по его передаче Минпросвещения страны не имеет. Дмитрий Азаров поручил министерству имущества региона оперативно подготовить аргументированное письмо на имя Заместителя Председателя Правительства Марата Хуснуллина. В случае положительного решения правительственной комиссии будут выделены средства на ремонт помещений.

В ходе встречи Дмитрий Азаров обратил внимание глав городов и районов, что инициативы общественных объединений являются подспорьем для региональной и муниципальной власти. «Если мы чутко, правильно, ответственно будем к таким инициативам относиться, то, я уверен, нам будут по плечу любые задачи. А значит, будем опережающими темпами двигаться вперед, и все проблемы будут решаться во благо наших людей», – уверен Глава региона.

В завершение встречи Дмитрий Азаров подчеркнул, что в регионе идёт системная работа по созданию условий для поддержки инициатив энергичных и небезразличных жителей. В свою очередь реализация этих идей повышает качество жизни сотен тысяч земляков.

«Неслучайно Самарская область находится в лидерах и по добровольческому движению. Все это – от сердца. Я искренне благодарю каждого из вас за активную работу, за то, что каждый из вас стремится творить добро, – обратился Дмитрий Азаров к общественникам. – Наверное, это самая важная и великая миссия каждого человека. Спасибо вам за то, что делаем мы это вместе».