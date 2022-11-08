Внимание: в 10:40 состоится проверка системы оповещения!

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8 ноября, в 10:40 по местному времени на территории Самарской области будет проведена комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен.

Запуск сигнала будет осуществлен из ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» по адресу г. Самара, улица Красноармейская, 12.

Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». По этому сигналу жителям губернии необходимо включить телевизор и прослушать передаваемую информацию. Тренировка системы проводится с целью проверки ее работы и обучения граждан.

Также 8 ноября с 10:43 до 10:44 по местному времени филиалом РТРС «Самарский областной радиотелевизионный передающий центр» планируется проведение комплексной проверки системы оповещения о чрезвычайных ситуациях путем замещения сигнала общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в цифровом пакете «РТРС-1» видеороликом о проведении технической проверки.

При проведении тестирования сигнал будет подан на все объекты сети эфирного цифрового телевизионного вещания Самарской области.

Фото: ГУ МЧС СО