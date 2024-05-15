В медколледже им. Н.Ляпиной прошло мероприятие, посвященное Международному дню медицинской сестры

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В мероприятии приняли участие Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин, Президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер Нина Косарева, директор Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной Надежда Ярочкина, представители медицинских организаций, коллектив сотрудников образовательной организации и студенты.



Мероприятие началось с торжественного возложения цветов к скульптурной композиции «Призвание» в знак уважения к заслугам многих поколений медицинских сестер.



Геннадий Котельников отметил особую значимость профессии медицинской сестры, высочайшую степень ответственности, которую медицинская специальность возлагает на человека, и важнейшую роль наставников, которые обеспечивают преемственность в подготовке медицинских кадров. За многолетний, добросовестный труд и профессиональное мастерство работникам колледжа и медицинских организаций он вручил Почетную грамоту и Благодарности Самарской Губернской Думы.



Денис Бутолин отметил, что сегодня уделяется большое внимание развитию медицинской отрасли, существенно меняются условия труда среднего медицинского персонала и открываются новые возможности для профессионального роста. За профессиональное мастерство и вклад в развитие регионального здравоохранения он вручил работникам отрасли Почетные грамоты министерства здравоохранения Самарской области.



От лица профессионального сообщества собравшихся тепло поздравила Нина Косарева. Нина Николаевна напомнила об истории праздника, о вкладе медицинских работников в общее благополучие в мирное время, а также во время тяжелых испытаний Великой Отечественной войны и в наши дни, в противостоянии неонацизму.



Директор колледжа поблагодарила почетных гостей за содействие в укреплении авторитета одной из самых многочисленных медицинских специальностей и в целом среднего медицинского образования.

Фото: минздрав СО