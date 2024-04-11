Влюбленные из Самары сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

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На телеканале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором невесты России вступают в борьбу за звание лучшей свадьбы и денежного приза.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

В числе участников проекта оказалась пара из Самары – 31-летние Анастасия и Филипп. Анастасия владеет маникюрным салоном, а ее жених работает в агентстве по привлечению инвестиций.

Молодые устроят свадьбу в стиле «Гэтсби» с бюджетом 500 тысяч рублей. Фишка торжества – первый танец молодых.

Ради победы в шоу Анастасии и Филиппу предстоит попробовать превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая. Удастся ли влюбленным из Самары победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы» можно увидеть уже сегодня, 11 апреля в 17:00 на телеканале «Пятница!».