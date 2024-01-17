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Владимир Путин продлил проект «Формирование комфортной городской среды»

17 января 2024 14:31
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Федеральный проект не только продлят, но и увеличат его финансирование на 5 млрд рублей.

Федеральный проект не только продлят, но и увеличат его финансирование на 5 млрд рублей. Об этом сообщил Президент РФ на встрече с главами муниципальных образований регионов.

 «Программа [формирования комфортной городской среды] действует несколько лет, действует хорошо, как я сказал. И да, вы правы, речь идет о миллиардах – по 20 млрд мы выделяли. Надо продлить эту программу. И более того - надо ее увеличить», – заявил Президент.

Владимир Путин подчеркнул, что благодаря работе руководителей муниципалитетов результаты федерального проекта точно есть, и удалось главное – включить в этот процесс людей: 14,2 млн человек по всей стране приняли участие в этой совместной работе.

Напомним, в Самарской области успешно реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря ему с 2019 года по 2023 в регионе благоустроено 790 общественных пространств и 1586 дворов.

В прошлом году Всероссийское голосование проекта ФКГС проводилось на 11 территориях: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Октябрьск, Кинель, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Отрадный и в муниципальном районе Безенчукский.  На выбор жителей было выдвинуто 105 территорий, в голосовании приняли участие 419 776 человек. В результате 49 территорий стали победителями.

По мнению Президента страны, именно в этом ценность проекта ФКГС – он позволяет органам власти слышать мнение людей. Когда они голосуют, указывают на то, чего ждут и становятся полноправными «соучастниками этого процесса». Владимир Путин отметил, что это вызывает позитивную эмоцию и создает хороший эффект, когда граждане видят, что власть делает то, что они хотели бы увидеть.

 

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