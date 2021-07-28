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Владимир Путин поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей

28 июля 2021 16:27
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Путин отметил, что это позволит гражданам не спеша подготовиться к началу нового учебного года.

Президент России Владимир Путин в среду, 28 июля, поручил досрочно, со 2 августа, начать единовременные выплаты на школьников по 10 тысяч рублей, передают "Известия".

Путин отметил, что это позволит гражданам не спеша подготовиться к началу нового учебного года.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, доложил, что технически все готово к тому, чтобы осуществлять выплаты уже со 2 августа. 

«Давайте тогда так и сделаем и начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника», — подчеркнул Путин.

 

Фото: Известия/Дмитрий Коротаев

 

Теги: выплаты детям

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