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Владимир Печерица: Стать «третьим соседом» Монголии

11 ноября 2023 10:07
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Владимир Печерица: Стать «третьим соседом» Монголии

Доктор исторических наук, профессор кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Владимир Печерица – о внешней политике Монголии, информационно-разведывательных войнах США и выгодном сотрудничестве.

Внешняя политика Монголии за последние десятилетия претерпела значительные изменения. Традиционное сотрудничество с Россией и Китаем остается в приоритете, однако поиск «третьего соседа» для поддержания баланса сил является не менее важным направлением монгольской внешней политики. Такие страны, как Япония и Южная Корея, опираясь на свое геополитическое положение и территориальную близость к Монголии, претендуют на роль «третьего соседа» Монголии. Однако с конца ХХ века Монголия всё чаще отдает предпочтение Соединенным Штатам Америки, которые уже на протяжении нескольких десятилетий также проявляют большой интерес к столь далекому для них государству.

Монголо-американские дипломатические отношения были установлены в 1987 году, а в 1988 году в столице Монголии открыто посольство США. Монголия получила от США серьезную политическую, финансовую, инвестиционную поддержку. Финансовая поддержка США осуществлялась через различные крупные, международные фонды и программы, характер которых был безвозмездным или в виде льготного кредитования. На международном политическом уровне Монголия и США совместно поддерживали демократические инициативы, в том числе миротворческие операции на Ближнем Востоке. В марте 1991 года конгресс США одобрил политику американского правительства по развитию сотрудничества с Монголией в политической, экономической, научной и культурной областях.

На наш взгляд, в последние годы наметилось сближение Монголии и США на фоне обострившихся отношений Вашингтона с Москвой и Пекином. Визит руководства Монголии в Вашингтон в августе 2023 года говорит о стремлении развивать отношения с Улан-Батором в рамках американской Индо-Тихоокеанской стратегии. В Северо-Восточной Азии США поддерживают Япония и Южная Корея. Три государства - Китай, Россия, Северная Корея – выступают оппонентами. Американцы заинтересованы в привлечении Монголии в свой лагерь и придают отношениям с нею большую стратегическую важность в этом регионе.

На наш взгляд, торговые войны между США и КНР объективно создают условия для расширения многосторонних связей в треугольнике Россия-Монголия-Китай. Национальные интересы России и Монголии в большей степени совпадают, но требуют корректировки с национальными интересами КНР, которая рассматривает соседние экономики как дополнение к собственной модели экономического развития. Для развития российско-монголо-китайских отношений на современном этапе сложилась благоприятная ситуация. Пограничные разногласия между странами урегулированы. Позиции политических лидеров и элит 3 стран по целому ряду ключевых направлений совпадают. Усиливается американское давление на РФ и КНР, что способствует развитию и расширению международного сотрудничества в данном макрорегионе.

Сближение Монголии с Россией и Китаем для США - нежелательно. На наш взгляд, для реализации плана «третьего соседа», американские спецслужбы под руководством правительства США выполняют ряд разведывательных и информационно-психологических атак против КНР в нескольких областях на территории Монголии. Я бы назвал такое действие информационно-разведывательной войной. Можем четко наблюдать, что в сетевом пространстве Монголии существует систематическая тенденция: имидж Китайской Народной Республики очерняли, традиционный образ жизни китайцев принижали, решения и действия элит КПК дискредитировали. Это даже переросло в расовую дискриминацию, что напоминает поступки нацистов. Американские информационно-разведывательные службы контролируют соцсети, они пытаются в виртуальном пространстве снизить уровень ожидания монгольского народа и элит о Китае, описывают КНР как главного геополитического врага для Монголии. 

Всем известно, что без поддержки монгольской спецслужбы или с их молчаливого согласия провести информационную войну против РФ и КНР на территории Монголии невозможно. Этот сюжет похож на то, что случилось в постсоветском пространстве, на Украине. Разведывательные службы США с помощью соцсетей последовательно разделяли народы России и Украины. Печальные последствия этой работы хорошо известны. И этот пример заслуживает большого внимания со стороны монгольского правительства.

Высокие темпы экономического роста Китая стимулировали развитие соседних стран и объективно способствуют тому, чтобы данный макротреугольник стал образцом стабильности, мира, долгосрочных дружественных отношений. Нельзя отрицать, что Китай сегодня медленно, но наступательно активизирует свое влияние на территории Монголии, и одним из направлений китайской мягкой силы на сегодняшний день является инициатива «Один пояс - один путь». Эта инициатива способствовала экономическому развитию Монголии. 

США намерены стать «третьим соседом» Монголии, но информационно-разведывательные войны, которые ведет Вашингтон, заслуживают высокой бдительности Монголии, России и Китая.

Теги: Прямая речь/Интервью

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