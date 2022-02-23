Владимир Колокольцев поздравил сотрудников территориальных органов МВД России с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава.

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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов МВД России с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава.

Соответствующий Указ Президента России Владимира Путина был подписан 17 февраля, накануне Дня защитника Отечества.

Обращаясь к коллегам, Министр отметил, что принятое Главой государства решение является признанием их заслуг:

«Каждым из вас пройден большой путь профессионального становления на сложных и ответственных участках, накоплен богатый управленческий опыт, внесен существенный вклад в обеспечение правопорядка в стране».

Глава МВД России подчеркнул, что такая оценка предъявляет особые требования – держать высокую планку, делать все необходимое для более эффективной защиты граждан от преступных посягательств:

«Рассчитываю, что приложите все усилия для выполнения поставленных задач на должном уровне».

Владимир Колокольцев пожелал сотрудникам МВД России дальнейших успехов в службе.