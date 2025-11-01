Вильфанд рассказал о переизбытке осадков в четырех округах России в ноябре

139

Избыток осадков в ноябре ожидается на территории Северо-Западного, Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Об этом 1 ноября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут "Известия".

Наибольшее количество осадков выпадет на Кольском полуострове, в Мурманской и Ленинградской областях, Карелии, а также на севере Урала — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. В Сибирском округе переизбыток влаги ожидается в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве.

«На юго-западе Дальневосточного федерального округа будет избыток влаги, это и Забайкальский край, и Бурятия», — отметил Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что дефицит осадков прогнозируется в Центральном федеральном округе, на Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии. На остальной территории страны количество осадков ожидается в пределах нормы.

Фото: pxhere.com