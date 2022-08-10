Виктор Кудряшов провел прием граждан

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Во вторник, 9 августа 2022 года, первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел личный прием граждан.

Жительница дома номер 315 по улице Ново-Садовой областного центра Ирина Черепанова добивается устранения нарушений, возникших при проведении капитального ремонта фасада ее дома. Капремонт был выполнен в 2018 году, комиссия Фонда приняла работы без замечаний. Однако они возникли у жильцов. Вопрос по определению недостатков, выявленных после проведенного капитального ремонта, рассматривался в суде. После этого другая подрядная организация Фонда капитального ремонта выполнила работы по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Но история повторилась: жильцы вновь выявили недоработки. На отдельных участках фасада разрушается лакокрасочное покрытие, крыши лоджий последнего этажа протекают. Сейчас эти дефекты устраняет другой подрядчик Фонда капремонта. Директора Фонда Александра Константинова председатель Правительства пригласил на встречу с заявительницей.

«В 2018 году вы еще не возглавляли Фонд капитального ремонта. Но важно понимать, как проходит процедура приемки работ в настоящее время. Есть ли в акте выполненных работ формулировка «Выполненные работы соответствуют СНИП и ГОСТ»? Понимают ли люди, которые участвуют в приемке, всю меру своей ответственности? Ответственность, как и в инспекции строительного надзора, должна быть пожизненная, чтобы такие ситуации не повторялись. И контроль должен быть на всех этапах работ, а не тогда, когда ошибки уже сделаны. Не должно быть никаких поблажек подрядчику», - отметил Виктор Кудряшов.

«Мы учитываем опыт работы Фонда в прошлом, в приемке работ есть определенный алгоритм, в прошлые годы он не всегда выполнялся, но мы соблюдаем все процедуры», - сообщил в ответ Александр Константинов.

Председатель областного Правительства поручил дополнительно проконтролировать качество выполнения работ по устранению дефектов: заделку утеплителем мест примыканий плит балконов верхнего этажа и восстановление отслоившегося окрасочного слоя части поверхности стены. Дополнительно Фонду дано поручение переделать оконные отливы, выполненные с отклонением от проекта.

Ситуацию с ремонтом дома Председатель Правительства взял на личный контроль. Завершение работ планируется до конца сентября.

Напомним, Фонд капитального ремонта не только активно ведет работу по плану текущего года, но и наверстывает исполнение программ предыдущих лет: 2017-2019 и 2020-2021 годов. В соответствии с ними, должны привести в порядок более двух тысяч многоквартирных домов. План на текущий год - еще 810 домов. К настоящему времени заключено 2 176 контрактов. Завершены работы на 300 объектах.

Большое значение для стабилизации работы фонда и преодоления трудностей имеют субсидии ФКР из региональной казны. «Если еще два года назад мы финансировали ФКР в размере 700 млн рублей, то в этом году объем субсидий уже 2,8 млрд рублей. Такие вливания, позволяют нам поддерживать размер взноса по-прежнему на треть ниже экономически обоснованного уровня, и в то же время учитывать при формировании стоимости контрактов рост цен на строительные материалы и обеспечивать интерес подрядных организаций в заключении контрактов. Кроме того, нам удается ремонтировать те дома, по которым было отставание в предыдущие годы», - отмечал ранее по итогам обсуждения работы Фонда в первом полугодии Виктор Кудряшов.