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В ГД разрабатывают ГОСТ по тюбингам из-за их травмоопасности

25 января 2025 20:46
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Привлекут специалистов, они будут работать над тем, чтобы у ватрушки были опции: возможность затормозить и слезть, если впереди есть препятствие.

В Госдуме работают над созданием ГОСТа по тюбингам из-за их травмоопасности, сообщила РИА Новости первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая.

"Мы разрабатываем ГОСТ по тюбингам. Смысл ГОСТа в том, что существует проблема: когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, он видел, куда летит. Второе — что нет возможности затормозить", — сказала собеседница агентства.

Буцкая уточнила, что к созданию ГОСТа привлекут специалистов, они будут работать над тем, чтобы у ватрушки были опции: возможность затормозить и слезть, если впереди есть препятствие.

 

Фото:   freepik.com

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