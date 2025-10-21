Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»

114

Ветеран специальной военной операции Александр Алексеев отправился «за ленту» в 2022 году. Получив повестку, он не раздумывая пошел в военкомат – оформлять все необходимые документы.

«Когда меня призвали, конечно, родители волновались и переживали. Но я и мысли не мог допустить, чтобы не поехать в военкомат – это моя зона ответственности. Родина меня позвала – и я отозвался. Таково было мое решение»,

– делится ветеран СВО Александр Алексеев.

После возвращения Александр Алексеев занялся сферой строительства. Одно его предприятие специализируется на сборке каркасных домов, а второе – на работе с металлоконструкциями. Параллельно самарец получает высшее образование в Самарском государственном экономическом университете по специальности «Социальное проектирование в государственном управлении». Помимо этого, он воспитывает сына, который в этом году отправился в первый класс.

Александр до сих пор поддерживает связь со своими сослуживцами, общается с единомышленниками, вступил в Ассоциацию ветеранов СВО Самары (https://t.me/svoiryadomsamara). Он уверен, что воспитание сильных мужчин, знающих, что такое долг и любовь к Отечеству, – это одна из наиболее значимых сегодняшних задач.