«Великое государственное и полезное учреждение»: в СОУНБ откроется выставка к 300-летию Академии наук

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9 апреля в выставочном пространстве отдела редких книг Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) состоится открытие книжно-иллюстративной выставки под названием «Великое государственное и полезное учреждение». Экспозиция приурочена к 300-летию со дня основания первого научного учреждения Российской империи – Академии наук в Санкт-Петербурге.

Вниманию читателей областной библиотеки предстанут книги, в которых раскрывается история работы учреждения с момента его основания императором Петром I в 1724 году до начала XX столетия. Самарцы смогут увидеть многочисленные оригиналы научных и исследовательских сочинений, изданные в XVIII–XIX веках, исследования по истории Академии, а также биографическую литературу, посвящённую известным отечественным учёным и академикам минувших столетий и их научным открытиям. Так, на выставочных стендах гостей библиотеки ожидают книги, на страницах которых запечатлены имена естествоиспытателя М.В. Ломоносова, историков Н.М. Карамзина и С.М. Соловьёва, химика Д.И. Менделеева, врачей Н.И. Пирогова и И.П. Павлова, учёных-путешественников П.С. Палласа, И.И. Лепёхина и С.Г. Гмелина, а также других светил российской науки.

Основой для выставки послужат издания из фонда отдела редких книг СОУНБ, которые будут дополнены обширным иллюстративным материалом, представленным в том числе и в мультимедийном формате. Экспозиция будет доступна для посещения уже с 4 апреля, однако её торжественное открытие состоится 9 апреля в 16:00 при участии почётных гостей, среди которых ожидаются представители самарского академического сообщества. Кроме того, в этот день сотрудники Центра изучения книжной культуры СОУНБ расскажут о представленных экспонатах и проведут посетителей библиотеки по всему выставочному пространству.

Попасть на выставку можно будет до 7 июня. Для организованных групп посетителей доступна возможность записаться на экскурсию, которую готовы провести специалисты Центра изучения книжной культуры отдела редких книг СОУНБ. Для того чтобы сделать это, необходимо позвонить по телефону: +7 (846) 335-66-27.

9 апреля в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, Центр изучения книжной культуры отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный!

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Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ