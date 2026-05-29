1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
«Вальс цветов»: выставка Аллы Шахматовой  открылась в Самарском епархиальном церковно-историческом музее

В Самаре, в выставочном зале Самарского епархиального церковно-исторического музея, открылась выставка «Вальс цветов».

В Самаре, в выставочном зале Самарского епархиального церковно-исторического музея, открылась выставка «Вальс цветов». По приглашению автора картин Аллы Шахматовой — директора Самарского художественного музея, члена городской Общественной палаты, члена Ассоциации искусствоведов России — ее посетил глава города Самары Иван Носков.

«Это красивая яркая выставка со своей особой атмосферой, и очень ценно, что маленькие жители Самары могут приходить сюда вместе с родителями и познавать красоту мира, природы и привычных повседневных вещей через такие эффектные полотна. От души поздравляю Аллу Леонидовну с открытием и благодарю за приглашение! – сказал глава города Самары Иван Носков. – Особенно важно, что посетители могут познакомиться и с экспозицией Самарского епархиального церковно-исторического музея — уверен, далеко не все самарцы здесь бывали. Здесь представлены история самарской епархии и церковное искусство. Как детям, так и взрослым будет полезно их изучить, это заметный пласт русской культуры».

Центральный образ экспозиции — цветы: по замыслу художницы они представляют символ хрупкости мира и одновременно его удивительной стойкости. Среди представленных работ — «Розы», «Утренний кофе», «Серебро надежды», «Рождество», «Ирисы», «Цветочный аромат», «Пробуждение», «Цветы любви», «Август», «Подсолнухи», «Цветы для любимой» и другие.

«Этот проект посвящен цветам, которые рассказывают зрителю свои светлые и добрые истории. Работы располагаются в выставочном зале по принципу музыкального движения — от камерных натюрмортов к масштабным панно. В самом названии выставки — отсылка к поэтическому миру Сергея Есенина, моего любимого поэта. Выражаю признательность руководству музея и Самарской духовной семинарии за возможность уже второй раз выставляться в гостеприимных пространствах музея, – отметила Алла Шахматова. – У меня уже были выставки в Париже, Иерусалиме и Баку, но такое большое счастье — показать свои работы именно самарской публике».

Выставка «Вальс цветов» продлится в Самарском епархиальном церковно-историческом музее до конца июня. Он открыт для посещения с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, суббота и воскресенье — выходные дни. Адрес: ул. Радонежская, 2, здание Самарской Духовной семинарии, второй этаж.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
439
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
824
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
815
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
797
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
531
