«Вальс цветов»: выставка Аллы Шахматовой  открылась в Самарском епархиальном церковно-историческом музее

В Самаре, в выставочном зале Самарского епархиального церковно-исторического музея, открылась выставка «Вальс цветов». По приглашению автора картин Аллы Шахматовой — директора Самарского художественного музея, члена городской Общественной палаты, члена Ассоциации искусствоведов России — ее посетил глава города Самары Иван Носков.



«Это красивая яркая выставка со своей особой атмосферой, и очень ценно, что маленькие жители Самары могут приходить сюда вместе с родителями и познавать красоту мира, природы и привычных повседневных вещей через такие эффектные полотна. От души поздравляю Аллу Леонидовну с открытием и благодарю за приглашение! – сказал глава города Самары Иван Носков. – Особенно важно, что посетители могут познакомиться и с экспозицией Самарского епархиального церковно-исторического музея — уверен, далеко не все самарцы здесь бывали. Здесь представлены история самарской епархии и церковное искусство. Как детям, так и взрослым будет полезно их изучить, это заметный пласт русской культуры».



Центральный образ экспозиции — цветы: по замыслу художницы они представляют символ хрупкости мира и одновременно его удивительной стойкости. Среди представленных работ — «Розы», «Утренний кофе», «Серебро надежды», «Рождество», «Ирисы», «Цветочный аромат», «Пробуждение», «Цветы любви», «Август», «Подсолнухи», «Цветы для любимой» и другие.



«Этот проект посвящен цветам, которые рассказывают зрителю свои светлые и добрые истории. Работы располагаются в выставочном зале по принципу музыкального движения — от камерных натюрмортов к масштабным панно. В самом названии выставки — отсылка к поэтическому миру Сергея Есенина, моего любимого поэта. Выражаю признательность руководству музея и Самарской духовной семинарии за возможность уже второй раз выставляться в гостеприимных пространствах музея, – отметила Алла Шахматова. – У меня уже были выставки в Париже, Иерусалиме и Баку, но такое большое счастье — показать свои работы именно самарской публике».



Выставка «Вальс цветов» продлится в Самарском епархиальном церковно-историческом музее до конца июня. Он открыт для посещения с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, суббота и воскресенье — выходные дни. Адрес: ул. Радонежская, 2, здание Самарской Духовной семинарии, второй этаж.

Фото: пресс-служба администрации Самары