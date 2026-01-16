Я нашел ошибку
В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре Самары за 175 лет

159
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре Самары за 175 лет

18 января в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Архитектура Самары: от губернского города до областного центра» (12+), приуроченная к 175-летию Самарской губернии. Ее прочитает историк архитектуры и градозащитник Армен Арутюнов.

На этой неделе исполнилось 175 лет со дня образования Самарской губернии. Это одно из важнейших событий в истории региона, благодаря которому Самара стала стремительно расти и развиваться, и уже к рубежу XIX-XX веков была одним из крупнейших промышленных и деловых центров России. 

Благополучие и рост губернского (позже краевого и областного) центра отразились в архитектуре и городской среде. В разные исторические эпохи здесь строились яркие здания и ансамбли, появлялись достопримечательности и архитектурные шедевры. 

На лекции Армен Арутюнов расскажет, как менялся облик Самары в 1851–2026 годах, и какие произведения создавали зодчие в прошлом и настоящем – от дома Макке и Дворянского собрания до нового Дворца спорта.

18 января 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
408
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
352
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
354
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
574
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
1045
Весь список