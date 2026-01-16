В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре Самары за 175 лет

18 января в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Архитектура Самары: от губернского города до областного центра» (12+), приуроченная к 175-летию Самарской губернии. Ее прочитает историк архитектуры и градозащитник Армен Арутюнов.

На этой неделе исполнилось 175 лет со дня образования Самарской губернии. Это одно из важнейших событий в истории региона, благодаря которому Самара стала стремительно расти и развиваться, и уже к рубежу XIX-XX веков была одним из крупнейших промышленных и деловых центров России.

Благополучие и рост губернского (позже краевого и областного) центра отразились в архитектуре и городской среде. В разные исторические эпохи здесь строились яркие здания и ансамбли, появлялись достопримечательности и архитектурные шедевры.

На лекции Армен Арутюнов расскажет, как менялся облик Самары в 1851–2026 годах, и какие произведения создавали зодчие в прошлом и настоящем – от дома Макке и Дворянского собрания до нового Дворца спорта.

18 января 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)