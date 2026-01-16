12% самарцев планируют окунуться в прорубь на Крещение

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

12% самарцев обещают поддержать традицию крещенских купаний в этом году: 10% уже имеют такой опыт, а 2% готовы сделать это впервые. Мужчины проявляют бо́льшую приверженность традиции: 13% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 6% среди женщин.



Больше всего желающих окунуться в прорубь 19 января — среди молодежи до 35 лет: 16% утверждают, что «моржуют» регулярно, еще 7% хотят попробовать в этом году впервые.



64% опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение. Еще 9% отказались от некогда соблюдавшейся традиции: «После гриппа нежелательно»; «Не знаю мест купания поблизости»; «Риски по здоровью».



Время проведения: 12—14 января 2026 года