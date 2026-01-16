Тольяттинец погасил долг по алиментам после предупреждения об аресте авто

Суд обязал жителя «Автограда» выплачивать алименты своему сыну в размере ¼ части от своего дохода до наступления совершеннолетия мальчика. Однако мужчина положенной суммы в пользу ребенка не перечислял и накопил долг в размере 430 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудники отделения судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти установили, что мужчина владеет автомобилем. Должника вызвали на прием в отделение, где потребовали предоставить транспортное средство для составления акта описи и ареста.

Не желая расставаться с автомобилем, алиментщик полностью погасил задолженность перед сыном. Сами алиментные платежи, которые ребенок должен получать ежемесячно, теперь удерживаются с заработной платы мужчины.