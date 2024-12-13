Я нашел ошибку
Главные новости:
Финалисты из Самарской области выбирали разнообразные направления.
Семьи-финалисты конкурса «Это у нас семейное» из Самарской области побывали в семейных путешествиях
В предстоящие выходные дни в Самарском регионе пройдут рейдовые мероприятия областной Госавтоинспекции.
С 13 по 15 декабря сотрудники ГАИ СО перейдут на усиленный режим несения службы
Все о поддержке технологического бизнеса.
В «Жигулёвской долине» прошёл День инноватора
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!
Пришло время награждать добровольцев Самары по итогам 2024 года!
В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
В Самарской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»
С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области
С 15 декабря электрички будут останавливаться на платформе Строительная в Самарской области
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.95
0.68
EUR 110.48
1.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
1190 юных самарцев приняли участие в фестивале для детей с ограниченными возможностями «Мир, в котором я живу»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18 и 20 декабря
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «Жигулёвской долине» прошёл День инноватора

13 декабря 2024 14:13
71
Все о поддержке технологического бизнеса.

12 декабря в технопарке высоких технологий «Жигулёвская долина» прошёл День инноватора – бизнес-мероприятие, на котором представили институты развития и меры поддержки, доступные предпринимателям Самарской области.

Развитие технологического и инновационного бизнеса – одно из приоритетных направлений для команды региона. Сегодня Самарская область входит в первую тройку субъектов России по уровню инновационной активности организаций. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Эксперты рассказали о программах поддержки, которые предоставляются в режиме «одного окна» через технопарк «Жигулёвская долина». Была представлена информация о программах и грантах Фонда содействия инновациям; перспективах, которые открывает перед инновационными компаниями Фонд «Сколково»; грантовой программе Агентства по технологическому развитию в области обратного инжиниринга и разработки документации; работе Инновационного фонда Самарской области с индустриальными партнёрами.

«Тематические встречи с бизнес-сообществом и, в том числе, наш традиционный День инноватора позволяют на одной площадке собрать заинтересованную аудиторию и рассказать о специальных инструментах поддержки, действующих сегодня для технологического и инновационного бизнеса. Для самих предпринимателей это возможность задать волнующие вопросы о преимуществах статуса резидента «Жигулёвской долины», резидента «Сколково», участии в конкурсах Фонда содействия инновациям и многих других возможностях, созданных на уровне региона и на уровне страны», – сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко познакомил участников Дня инноватора с региональной экосистемой поддержки инноваций. «Успешная инновация – это рост: команды, компетенций, клиентов и, конечно же, ресурсов, которые привлекаются в проект. Сегодня мы подробно говорим о ресурсах,

доступных стартапам, – отметил Александр Сергиенко. – А ещё День инноватора – это площадка для нетворкинга технологических предпринимателей: здесь у них есть возможность познакомиться, получить ценную информацию, которая поможет выйти на новую ступень развития».

Участники узнали о выгодах резидентства в технопарке «Жигулёвская долина», об услугах для бизнеса, которые предоставляет Региональный центр инжиниринга, о требованиях к резидентам НПЦ БАС Самара, а также ознакомились с акселерационными программами центра инноваций StartupSamara.

Весь день проходили персональные консультации, в ходе которых участники мероприятия смогли получить ответы на вопросы у кураторов по направлениям Фонда «Сколково», Инновационного фонда Самарской области, Агентства по технологическому развитию, НПЦ БАС Самара.

Для участников прошли три мастер-класса, посвящённых теме брендинга, защиты интеллектуальных прав и эффективной самопрезентации в условиях ограниченного времени. «Государство предоставляет широчайший спектр поддержки для предпринимателей. И ими реально можно воспользоваться. День инноватора для нас – уникальная возможность получить консультации экспертов от различных институтов поддержки», – отметил Алексей Севостьянов, руководитель проектов ООО «Автотрансформатор».

Мероприятие ежегодно проводится в «Жигулёвской долине». Организаторами события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулёвская долина».

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
6 декабря в Москве в 15-й раз были вручены награды Russian Business Travel & MICE Award.
10 декабря 2024, 16:10
По итогам 2024 года «Жигулёвская долина» стал двукратным лауреатом национальных рейтингов
6 декабря в Москве в 15-й раз были вручены награды Russian Business Travel & MICE Award. Новости Тольятти
502
После непродолжительной погони сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого не спешил сдаваться, а попытался скрыться бегством.
09 декабря 2024, 17:39
В Тольятти сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя
После непродолжительной погони сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого не спешил сдаваться, а попытался скрыться бегством. Происшествия
528
Компания «М9 Фарм» занимается научными разработками в сфере нанотехнологий, выпуском косметической продукции, и производством оборудования под нужды других предприятий.
09 декабря 2024, 16:54
Нанотехнологии в производстве: компания из Тольятти наращивает мощности с господдержкой
Компания «М9 Фарм» занимается научными разработками в сфере нанотехнологий, выпуском косметической продукции, и производством оборудования под нужды... Новости Тольятти
559
В центре внимания
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
13 декабря 2024  14:03
В Самаре для массового катания готовят 116 ледовых площадок
115
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах № 6, 41, 47, 51
13 декабря 2024  13:43
В Самаре наблюдается увеличение интервала на автобусных маршрутах №6, 41, 47, 51
110
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
13 декабря 2024  13:06
На трассах Самарской области сняли ограничения, введенные в снегопад
129
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
13 декабря 2024  11:15
В ночную смену на ликвидацию снегопада на улицы было задействовано 170 единиц техники.
156
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
13 декабря 2024  10:15
В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»
170
Весь список