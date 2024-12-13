В «Жигулёвской долине» прошёл День инноватора

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12 декабря в технопарке высоких технологий «Жигулёвская долина» прошёл День инноватора – бизнес-мероприятие, на котором представили институты развития и меры поддержки, доступные предпринимателям Самарской области.

Развитие технологического и инновационного бизнеса – одно из приоритетных направлений для команды региона. Сегодня Самарская область входит в первую тройку субъектов России по уровню инновационной активности организаций. «Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства», – отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Эксперты рассказали о программах поддержки, которые предоставляются в режиме «одного окна» через технопарк «Жигулёвская долина». Была представлена информация о программах и грантах Фонда содействия инновациям; перспективах, которые открывает перед инновационными компаниями Фонд «Сколково»; грантовой программе Агентства по технологическому развитию в области обратного инжиниринга и разработки документации; работе Инновационного фонда Самарской области с индустриальными партнёрами.

«Тематические встречи с бизнес-сообществом и, в том числе, наш традиционный День инноватора позволяют на одной площадке собрать заинтересованную аудиторию и рассказать о специальных инструментах поддержки, действующих сегодня для технологического и инновационного бизнеса. Для самих предпринимателей это возможность задать волнующие вопросы о преимуществах статуса резидента «Жигулёвской долины», резидента «Сколково», участии в конкурсах Фонда содействия инновациям и многих других возможностях, созданных на уровне региона и на уровне страны», – сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко познакомил участников Дня инноватора с региональной экосистемой поддержки инноваций. «Успешная инновация – это рост: команды, компетенций, клиентов и, конечно же, ресурсов, которые привлекаются в проект. Сегодня мы подробно говорим о ресурсах,

доступных стартапам, – отметил Александр Сергиенко. – А ещё День инноватора – это площадка для нетворкинга технологических предпринимателей: здесь у них есть возможность познакомиться, получить ценную информацию, которая поможет выйти на новую ступень развития».

Участники узнали о выгодах резидентства в технопарке «Жигулёвская долина», об услугах для бизнеса, которые предоставляет Региональный центр инжиниринга, о требованиях к резидентам НПЦ БАС Самара, а также ознакомились с акселерационными программами центра инноваций StartupSamara.

Весь день проходили персональные консультации, в ходе которых участники мероприятия смогли получить ответы на вопросы у кураторов по направлениям Фонда «Сколково», Инновационного фонда Самарской области, Агентства по технологическому развитию, НПЦ БАС Самара.

Для участников прошли три мастер-класса, посвящённых теме брендинга, защиты интеллектуальных прав и эффективной самопрезентации в условиях ограниченного времени. «Государство предоставляет широчайший спектр поддержки для предпринимателей. И ими реально можно воспользоваться. День инноватора для нас – уникальная возможность получить консультации экспертов от различных институтов поддержки», – отметил Алексей Севостьянов, руководитель проектов ООО «Автотрансформатор».

Мероприятие ежегодно проводится в «Жигулёвской долине». Организаторами события выступает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ «ЦИК СО», управляющая компания технопарка «Жигулёвская долина».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»