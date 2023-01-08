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В Word, PowerPoint и Outlook добавят искусственный интеллект

8 января 2023 12:59
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В Word, PowerPoint и Outlook добавят искусственный интеллект

Корпорация Microsoft планирует интегрировать чатбот с продвинутым искусственным интеллектом ChatGPT в Word, PoerPoint, Outlook и другие свои офисные приложения.

Об этом пишет со ссылкой на источники издание The Information, ранее сообщавшее о запланированной интеграции ChatGPT в принадлежащий Microsoft поисковик Bing. ChatGPT разработан компанией OpenAI, в которую Microsoft ранее договорилась вложить миллиард долларов.

Предполагается, что пользователи приложений Microsoft Office смогут при помощи "интеллектуального" алгоритма генерировать связное повествование при помощи простых текстовых запросов.

Пока трудно предположить, встретят ли пользователи нововведение с энтузиазмом. Многие помнят "помощника" Clippy (Скрепыш в русскоязычных версиях MS Office), который у большинства вызывал только раздражение. К тому же, ChatGPT хотя и выдает связный текст, часто допускает фактические и стилистические ошибки.

ChatGPT может пригодиться не только для автоматической генерации текста. По данным собеседников издания, Microsoft пробует приспособить его для совершенствования поиска по письмам в Outlook. Возможности ChatGPT позволят ему находить нужные письма "по смыслу" даже в том случае, если в них не содержится вводимых пользователем в окно поиска слов или их комбинаций.

Технология также может применяться для генерации простых ответов на письма и редактирования текстов – например, предлагая заменить профессиональный жаргон на известные всем слова и выражения, либо делая текст более понятным, пишет Смотрим.

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