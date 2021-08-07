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В выходные в Самаре можно пройти вакцинацию в передвижных прививочных пунктах возле крупных ТЦ

7 августа 2021 14:47
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Ежедневно в торговых центрах «Аврора» и «Гудок» работают стационарные прививочные пункты.

Передвижные прививочные пункты работают в Самаре в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00 возле крупных торговых центров:

у ТЦ «Мега» (парковка у центрального входа)
у ТЦ «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»)
у ТЦ «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE).

Ежедневно в Самаре в торговых центре «Аврора» (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price) и «Гудок» (первый этаж, рядом с магазином «Детский мир») с 11.00 до 18.00 работаю т стационарные прививочные пункты.

Для повышения доступности вакцинации в регионе работают круглосуточные прививочные пункты.

Прививочные кабинеты также работают в поликлиниках.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Теги: вакцинация прививочные пункты

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