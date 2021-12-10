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В выходные в регионе пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД 

10 декабря 2021 14:57
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Нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из причин совершения ДТП и одним из самых опасных нарушений на дороге.

Нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из причин совершения ДТП и одним из самых опасных нарушений на дороге.

Работа по профилактике автоаварий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, является приоритетной задачей в деятельности сотрудников ГИБДД.

В целях предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по методике «сплошных проверок» и целенаправленные рейды. Преимущественно они проходят в предвыходные и выходные дни. Так, данные мероприятия будут организованы сотрудниками ГИБДД по всей области с пятницы 10 декабря по воскресенье 12 декабря. В рейдах примет участие максимальное количество личного состава, в том числе руководители территориальных подразделений.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.

Одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению, а также поддержка широкой общественности в противодействии подобным правонарушениям.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 102, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ГИБДД

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