В Волжском районе организовали профилактический рейд в местах массового прибывания взрослых и детей

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В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание - дети! Летние каникулы!» состоялось профилактическое мероприятие « Безопасный двор».



В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних в период летнего сезона сотрудник пропаганды Госавтоинспекции Волжского района Анастасия Терехина совместно с отрядом ЮИД ГБОУ СОШ ОЦ Южный город организовали профилактический рейд - мероприятие в местах массового прибывания взрослых и детей.



Полицейский и его помощники проводили беседы с родителями и призывали соблюдать требования Правил дорожного движения, напоминали о том, что в летний период нужно быть на чеку и усилить контроль за своими чадами.



Быть внимательными на дороге участники акции призвали не только взрослых но и своих сверстников. Ребята рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Благодаря таким наклейкам и значкам пешеходы становятся более заметными для водителей в темноте, что напрямую влияет на безопасность дорожного движениВ Волжском районе организовали профилактический рейд в местах массового прибывания взрослых и детейя.



Госавтоинспекция Волжского района напоминает, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом вашей безопасности. Будьте внимательны на проезжей части! Помните, что порядок на дороге начинается с каждого из нас.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области