В Военном госпитале поселка Рощинский состоялся концерт «Русская рапсодия» для военнослужащих

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1 июля мы отмечаем памятную дату - День ветеранов боевых действий. Это глубокий символ благодарности всем, кто прошел через огонь войн и локальных конфликтов, кто честно исполнил свой долг перед Родиной.

В рамках мероприятий, посвященных Дню ветеранов боевых действий, в Военном клиническом госпитале № 426 в п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарская филармония представила концертную программу «Русская рапсодия» для военнослужащих, кто с оружием в руках отстаивает интересы нашей страны, защищает её мир и безопасность.

В программе приняли участие Ансамбль народных инструментов « Волга-Фолк Бэнд» (руководитель - Дмитрий Буцыков) и лауреат международных конкурсов Вадим Зубков (баритон). Музыканты создали особую атмосферу в лечебных отделениях госпиталя.

В концерте прозвучали песни советских и российских композиторов - А.Зацепина, Л.Афанасьева, О.Газманова, И.Матвиенко, - и произведения В.Городовской, В.Беляева, В.Цоя, К.Кинчева в современной инструментальной аранжировке.

Фото: минкульт СО