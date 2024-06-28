В управлении прошла встреча заместителя начальника УФСИН СО Олега Петухова с представителями организации «Опора России»

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В управлении прошла встреча заместителя начальника УФСИН России по Самарской области Олега Петухова с представителями организации «Опора России».



В рабочей встрече принял участие председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Ульянин. Целью встречи являлось формирование возможностей для дальнейшего сотрудничество предприятий, осуществляющих промышленное производство, и исправительных учреждений области.



Алексей Ульянин внес предложение об установке производственного оборудования на базе исправительных учреждений. Также, он анонсировал выставку, на которой различные компании будут представлять свои изделия и пригласил сотрудников УФСИН к участию в ней. В рамках выставки исправительные учреждения также представят свою выпускаемую продукцию.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО