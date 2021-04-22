В Управлении ФССП России по Самарской области начал работать центр приема граждан

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В УФССП России по Самарской области с 19 апреля 2021 года начал свою работу единый центр приема граждан и представителей организаций. Сотрудники подразделений Железнодорожного, Октябрьского, Кировского и Промышленного районов г. Самары, а также Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по

г. Самаре ведут прием граждан с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Дежурные судебные приставы-исполнители обеспечивают в единой зоне приема: