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В Управлении ФССП России по Самарской области начал работать центр приема граждан

22 апреля 2021 11:25
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В Управлении ФССП России по Самарской области начал работать центр приема граждан

В УФССП России по Самарской области с 19 апреля 2021 года начал свою работу единый центр приема граждан и представителей организаций. Сотрудники подразделений Железнодорожного,  Октябрьского, Кировского и Промышленного районов г. Самары, а также Межрайонного отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по
г. Самаре ведут прием граждан с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45. Обеденный перерыв с 13:00 до 13:45.

Дежурные судебные приставы-исполнители  обеспечивают в единой зоне приема:

  • консультирование заявителей и предоставление информации по исполнительному производству;
  • прием заявлений и обращений от заявителей и выдача результатов их рассмотрения;
  • принятие ходатайств о снятии запретов и ограничений;
  • выдачу постановлений о возбуждении/прекращении исполнительного производства;
  • оплату задолженности;
  • запись на личный прием к должностным лицам Управления и его структурных подразделений.
Теги: Акценты судебные приставы УФССП

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