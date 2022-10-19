В Ульяновске прошла рабочая встреча руководства Самарской таможни и Губернатора Ульяновской области

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Начальник Самарской таможни Владимир Данченков и заместитель начальника таможни Максим Шубин на встрече с Губернатором Ульяновской области Алексеем Русских и представителями портовой особой экономической зоны «Ульяновск» обсудили вопросы поддержки бизнеса.

Стороны также обсудили порядок применения вновь поступивших нормативных актов, а также рабочие моменты по взаимодействию и поддержке участников внешнеэкономической деятельности региона в современных условиях.

На рабочей встрече также была поднята тема создания крупного логистического хаба на базе портовой особой экономической зоны «Ульяновск». Идет процесс выстраивания новых логистических цепочек с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект нацелен на поддержку бизнеса как Ульяновской области, так и близлежащих регионов.

Как отметил Владимир Данченков: «Самарская таможня оказывает необходимое содействие и методическую помощь в сопровождении данного проекта в пределах своих полномочий».

Кроме того, стороны обсудили развитие внешнеэкономической деятельности на территории Ульяновской области. В частности, был обсужден вопрос организации контейнерных поездов из Китая в Ульяновск. Проект реализован, логистическим оператором выступает Портовая особая экономическая зона. Специалисты ПОЭЗ вышли на комплектацию и отправку двух поездов в месяц. Шесть поездов уже прибыли в Ульяновск, в настоящее время седьмой и восьмой – в пути, девятый состав – на этапе формирования. Проект позволил не только импортозаместить важнейшие для бизнеса региона и соседних областей компоненты, оборудование и запчасти, но уже показывает и свою экономическую эффективность: в бюджетную систему РФ поступило более 150 млн рублей налоговых платежей.

В окончании встречи Алексей Русских поздравил Максима Шубина с назначением на должность и пожелал успехов и продуктивной работы на благо региона и страны.