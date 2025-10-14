В УФСИН СО проводили на пенсию шестнадцать служебных собак 

93

Шестнадцать служебных собак, "прослуживших" в уголовно-исполнительной системе Самарской области, вышли на заслуженный отдых.

Все желающие могут бесплатно обрести верного и преданного друга.

Питомцы привиты и прекрасно воспитаны, что делает их отличными компаньонами для новых хозяев.

Собаки прошли специальный курс дрессировки и несли службу в различных подразделениях, проявляя высокий профессионализм и преданность. Теперь они смогут стать верными друзьями и членами семей, принося радость и уют в новые дома.

Все желающие могут обращаться к начальнику кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН России по Самарской области по телефону +7 846 339-31-96.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО