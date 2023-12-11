В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»

185

Конкурс поделок среди осужденных организован в рамках мероприятий уголовно-исполнительной системы Российской Федерации по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2023-2026 годы.

Осужденные приняли активное участие в борьбе за призовые места.

Фотоматериалы лучших конкурсных работ были направлены в адрес авторитетного жюри, которое определило победителя.

Им стал осужденный из ЛИУ-4. За победу в конкурсе он был награжден почетным дипломомСообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области