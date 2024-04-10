В УФСИН СО прошли учебно-методические сборы с сотрудниками отделов воспитательной работы с осужденными учреждений региона

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Открыл совещание начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов. Он отметил важность проводимой сотрудниками работы по ресоциализации осужденных и необходимость выполнения мероприятий в соответствии с Федеральным законом "О пробации в Российской Федерации".



В ходе совещания рассматривались служебные вопросы, с которыми сталкиваются начальники отрядов при выполнении своих должностных обязанностей.



Особое внимание было уделено вопросам условно-досрочного освобождения, замены лишения свободы на более мягкий вид наказания.

акже с сотрудниками проведены инструктивно-методические занятия по оформлению и ведению служебной документации по отдельным направлениям служебной деятельности.



В завершении учебно-методических сборов были подведены итоги работы в первом квартале 2024 года, отмечены направления, требующие усиленного контроля, а также поставлены задачи на предстоящий период, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО