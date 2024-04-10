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В УФСИН СО прошли учебно-методические сборы с сотрудниками отделов воспитательной работы с осужденными учреждений региона

10 апреля 2024 16:48
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В ходе совещания рассматривались служебные вопросы, с которыми сталкиваются начальники отрядов при выполнении своих должностных обязанностей.

Открыл совещание начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Алексей Климов. Он отметил важность проводимой сотрудниками работы по ресоциализации осужденных и необходимость выполнения мероприятий в соответствии с Федеральным законом "О пробации в Российской Федерации".

В ходе совещания рассматривались служебные вопросы, с которыми сталкиваются начальники отрядов при выполнении своих должностных обязанностей.

Особое внимание было уделено вопросам условно-досрочного освобождения, замены лишения свободы на более мягкий вид наказания.

акже с сотрудниками проведены инструктивно-методические занятия по оформлению и ведению служебной документации по отдельным направлениям служебной деятельности.

В завершении учебно-методических сборов были подведены итоги работы в первом квартале 2024 года, отмечены направления, требующие усиленного контроля, а также поставлены задачи на предстоящий период, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

Теги: Самара

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