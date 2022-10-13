В УФСИН СО планируется увеличить число мест в исправительных центрах

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В рамках гуманизации уголовно-исполнительного законодательства в УФСИН России по Самарской области созданы исправительные центры, где размещены осужденные к принудительным работам, в том числе и на базе самарских предприятий. В 2022 году планируется увеличить число мест в исправительных центрах. Так, ИЦ-1 намечено расширить на 27 мест. Уже завершены ремонтные работы, ведется закупка мебели.

На участке, функционирующем в режиме исправительного центра №3 при КП-27, созданного на базе предприятия «Имако», лимит планируется увеличить на 73 места. А на участке, функционирующем в режиме исправительного центра № 2 при КП-27, созданного на базе Самарского завода полимерных изделий, лимит осужденных будет увеличен с 50 до 62 мест.

Фото: УФСИН СО