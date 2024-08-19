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В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
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В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
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В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления

19 августа 2024 16:28
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Свое начало Управление федеральной службы исполнения наказания по Самарской области берет с 1894 года.

Сегодня в самарском УФСИН прошло торжественное мероприятие, посвященное 130-летию со дня образования пенитенциарного ведомства области.

Свое начало Управление федеральной службы исполнения наказания по Самарской области берет с 1894 года. В то время при губернском правлении было создано особое тюремное отделение во главе с губернским тюремным инспектором. Тогда в Самарской губернии насчитывалось 7 небольших тюрем. Сегодня же пенитенциарное ведомство региона – одно из самых крупнейших в стране.

Открыл праздничное мероприятие врио начальника УФСИН России по Самарской области Александр Лягошин. Александр Александрович поздравил всех с важной датой, отметил важность сохранения традиций уголовно-исполнительной системы, а также преемственности поколений.

За заслуги в развитии уголовно-исполнительной системы, высокий профессионализм и многолетнюю службу ряду сотрудников и ветеранам были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Также многим сотрудникам были присвоены очередные звания.

В торжественной обстановке не раз прозвучали теплые слова в адрес ветеранов уголовно-исполнительной системы – людей с обостренным чувством долга и ярко выраженной гражданской позицией. В свою очередь для присутствующих с поздравительным словом выступила председатель Совета ветеранов УИС Самарской области Наталья Чайковская.

В поздравительной речи Наталья Александровна отметила огромную роль ветеранов ведомства в формировании культурно-ценностного ориентира, как для молодых сотрудников, так и для действующих сотрудников УФСИН.

По традиции, завершением мероприятия стал праздничный концерт, на котором сотрудники уголовно-исполнительной системы региона и приглашенные артисты поздравили присутствующих своими яркими выступлениями.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Мероприятия Самара

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