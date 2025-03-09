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В Тюменской области отцы начали чаще брать отпуск по уходу за ребенком

9 марта 2025 16:35
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По последним данным, декретные выплаты получают 1075 мужчин.

В Тюменской области отцы начали чаще брать отпуск по уходу за ребенком — по последним данным, декретные выплаты получают 1075 мужчин, пишет Газета.Ru. Об этом сообщил портал 72.ru со ссылкой на региональное отделение Социального фонда России (СФР).

По данным фонда, размер выплаты составляет 40% от среднего заработка, рассчитанного за два года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком.

Тенденция среди отцов брать декретный отпуск стала популярна только в 2024 году. Если с 2020 по 2023 годы декретные выплаты получали от 175 до 194 мужчин, то в 2024 году их стало 882 человека, а сейчас число перевалило за тысячу.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Россия

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