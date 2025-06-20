В ТТУ Самары стартовали мероприятия нового профориентационного проекта «Твоя следующая остановка»

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В Трамвайно-троллейбусном управлении Самары стартовали мероприятия нового профориентационного проекта «Твоя следующая остановка». Первыми его участниками стали студенты Самарского строительно-энергетического колледжа: они побывали в депо и в учебном центре и познакомились с историей предприятия и его производственными цехами.



«Мы взяли курс на развитие отрасли городского электротранспорта, в том числе запустили новый профориентационный проект. Наша задача – рассказать молодежи о том, почему сегодня работать в Трамвайно-троллейбусном управлении – это не только интересно, но и престижно. С 1 июля вводим новые меры поддержки, в том числе впервые устроенные водители трамвая и троллейбуса будут получать выплату размере 200 тысяч рублей: 100 тысяч единовременно, а затем еще по 50 тысяч. Кроме того, на три года им будет установлена ежемесячная доплата по 15 тысяч рублей. Также на 15% увеличиваем оклады всем категориям работников предприятия», - рассказал директор МП «ТТУ» Дмитрий Петров.



В Городском трамвайном депо студенты узнали об истории предприятия, которому в этом году исполнилось 110 лет, и осмотрели производственные помещения. Оттуда на новом «Львенке» гости отправились на улицу Фадеева, 38 – в модернизированный учебный центр. Как рассказали студентам, только на прошлой неделе сюда пришли 10 кандидатов на места водителей трамваев и троллейбусов.



«На водителя трамвая надо учиться три с половиной месяца, а за пять с половиной месяцев можно выучиться на водителя троллейбуса. Основные требования – крепкое здоровье, тяга к знаниям и новым навыкам и отсутствие различных ограничений. На обучение принимаем с 21 года. Сейчас у нас учится даже 61-летний мужчина, у которого уже имеется высшее образование, а с недавних пор на предприятии трудится наша выпускница – 22-летняя девушка, готовится к городскому конкурсу профмастерства. В целом наша цель - обучать до 50 человек в год», – отметила начальник учебного центра МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Елена Чернега.

Как рассказали ребятам, в период подготовки предусмотрена теоретическая часть, включая профильные предметы, а также психологию, культуру, первую помощь пострадавшим, охрану труда, трудовое законодательство. Далее – практика, учебная и пассажирская езда. При успешном прохождении курса перед трудоустройством сдаются квалификационные экзамены и экзамены на право получения водительских прав.



«С развитием транспортных предприятий и усилением поддержки этой сферы со стороны органов власти стало еще интереснее двигаться в заданном направлении, – отметил молодежный министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Всеволод Тимощук. – Выражаем ТТУ благодарность за содействие – будем рассказывать молодежи об условиях, которые сегодня предлагает предприятие, о возможностях трудоустройства и карьерных перспективах».



Напомним, в этом году благодаря поддержке губернатора Самарской области, Правительства региона Трамвайно-троллейбусным депо закуплено и выведено на маршруты 43 новых трамвая – «Львенок» и «Витязь М». В следующем году сюда прибудет еще 31 вагон.



