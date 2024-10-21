В ЦУР состоится эфир с врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области

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22 октября в 17:00 гостем Центра управления регионом (ЦУР) станет врио начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Бауржан Абуев.

Бауржан Миндиярович расскажет о проводимой с 14 по 25 октября на территории региона Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», о промежуточных результатах, достигнутых в ходе проведения второго этапа Акции, а также о том, как обстоят дела с борьбой с наркопреступностью в нашем регионе и куда обращаться если стал известен факт употребления или распространения запрещенных веществ.

Полковник полиции доведет информацию о том, какая профилактическая работа проводится сотрудниками полиции с населением и как оградить подростков от опасности. А также ответит на все интересующие вопросы жителей области.

Смотрите прямой эфир на площадке «ЦУР Самарской области».

Оставить свой вопрос врио руководителя областного УНК можно будет в комментариях трансляции.