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В центрах амбулаторной онкологической помощи региона пройдут Дни открытых дверей

31 января 2024 16:52
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Профилактические обследования являются основным способом выявления злокачественных новообразований на ранней стадии.

В преддверии Всемирного дня борьбы с раком 2 и 3 февраля в специализированных центрах жители Самарской области смогут пройти диагностические исследования - маммографию.  Для участия в профилактических мероприятиях необходима предварительная запись по телефону центров.

Ежегодно в Самарской области выявляется около 2000 случаев рака молочной железы. Одним из методов диагностики новообразований молочной железы является маммография.

Важно: маммографическое исследование проводится женщинам старше 40 лет. Особое внимание стоит уделить тем, у кого в семейном анамнезе был рак молочной железы.

Профилактические обследования являются основным способом выявления злокачественных новообразований на ранней стадии.

Мероприятия пройдут во всех 10 центрах амбулаторной онкологической помощи:

2 февраля:

Сызранская городская и районная больница (Сызрань, ул. Солнечная, 11) 09.00 - 12.00

8(8464) 35-07-83

Чапаевская центральная городская больница (Чапаевск, ул. Медицинская, 3а) 08.00 - 14.00

8 (846) 212-93-90

Тольяттинская городская поликлиника №4 (Тольятти, ул. Матросова, 19) 08.00 - 14.00

8(8482) 63-00-54

Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3 (Тольятти, б-р Татищева, 24) 08.00 - 18.00.

8(8482) 58-13-17

Самарская городская больница № 4 (Самара, ул. Челюскинцев, 1) 08.00 - 14.00

8(987)944-70-02

Самарская городская больница №5 (Самара, ул. Республиканская, 56) 08.00 - 20.00

8(846)958-97-87

Самарская городская больница №7 (пос. Управленческий, ул. Крайняя, 17) 08.00 - 15.00

8(846)975-36-95

Самарская городская больница №8 (Самара, ул. Нагорная, 88/ ул. Ново-Вокзальная, 55) 08.00 - 14.00

8(846)933-96-96

 

3 февраля:

Самарская городская больница №6 (Самара,  ул. Советской армии, 56) 09.00 - 14.00

8(846)207-42-00

Самарская городская больница №10 (Самара, ул. Бакинская, 27а) 09.00 - 15.00

8(846)330-07-25

Теги: Медицина

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