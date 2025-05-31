В Тольятти прошли соревнования по летнему мини-футболу, в которых приняли участие сотрудники полиции

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Сотрудники полиции Самарской области приняли участие в Спартакиаде, посвященной 80 – ой годовщине Великой Победы.

В Тольятти, на территории спортивной школы «ЛАДА», в рамках Спартакиады 2025 года прошли соревнования по летнему мини-футболу, в которых приняли участие сотрудники полиции - 30 спортсменов из трех коллективов физической культуры.



Инициатором состязаний стала тольяттинская городская организация отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».



Команды достойно выступили на поле, все участники показали высокий уровень мастерства.



По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:



1 место – Госавтоинспекция Управления МВД России по г. Тольятти;



2 место – Управление МВД России по г. Тольятти;



3 место – Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти.



На закрытии турнира представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин отметил, что спортивные победы сотрудники полиции посвятили 80-летию Великой Победы. Принимая активное участие в турнире полицейские почтили память ветеранов Великой Отечественной войны и пожелали тем, кто жив, здоровья и благополучия.



Старший инспектор-методист тольяттинского «Динамо» майор внутренней службы Наталия Лизько поблагодарила спортсменов за активное участие и вручила памятные кубки, дипломы и медали победителям и участникам соревнований, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО