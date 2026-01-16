в Тольятти задержали девушку, обокравшую случайного знакомого

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1993 года рождения, который сообщил о пропаже телефона и несанкционированном списании свыше 30 тысяч рублей с его банковского счета.

Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что познакомился с девушкой в баре, привез ее в гостиницу, где они общались и распивали спиртные напитки, после чего по ее просьбе поехали на такси в магазин. Новая знакомая осталась в салоне автомобиля, а он вышел за покупками. Вернувшись к месту парковки, житель Тольятти обнаружил отсутствие такси, девушки и вспомнил, что оставил в автомобиле телефон.

На следующий день мужчина, работающий слесарем в одном из акционерных обществ, обнаружил несанкционированное снятие денежных средств и, поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что с расчетного счета мужчины в указанный им период времени перечислялись денежные средства на счет безработной местной жительницы 2001 года рождения.

Оперуполномоченные установили и опросили очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в развлекательных заведениях, которые посещал потерпевший, сделали запросы в различные организации и получили ответы.

Фото девушки из базы МВД России полностью совпало со скриншотами с видеозаписей.

Полицейские, располагая данными о местах возможного нахождения местной жительницы, задержали ее и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния. Она пояснила, что во время распития спиртных напитков заметила какой код доступа набирает на сотовом телефоне мужчина, а также увидела в смартфоне мобильное приложение банка. Воспользовавшись тем, что новый знакомый ушёл в магазин, она попросила таксиста отвезти ее домой, где взяла телефон мужчины и перевела денежные средства на свой счёт. Похищенные деньги потратила на личные нужды, а телефон выбросила.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимой злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.