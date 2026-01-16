Я нашел ошибку
Главные новости:
В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В Тольятти задержали девушку, обокравшую случайного знакомого

в Тольятти задержали девушку, обокравшую случайного знакомого

В полицию Тольятти за помощью обратился местный житель 1993 года рождения, который сообщил о пропаже телефона и несанкционированном списании свыше 30 тысяч рублей с его банковского счета.

Заявитель пояснил сотрудникам полиции, что познакомился с девушкой в баре, привез ее в гостиницу, где они общались и распивали спиртные напитки, после чего по ее просьбе поехали на такси в магазин. Новая знакомая осталась в салоне автомобиля, а он вышел за покупками. Вернувшись к месту парковки, житель Тольятти обнаружил отсутствие такси, девушки и вспомнил, что оставил в автомобиле телефон.

На следующий день мужчина, работающий слесарем в одном из акционерных обществ, обнаружил несанкционированное снятие денежных средств и, поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что с расчетного счета мужчины в указанный им период времени перечислялись денежные средства на счет безработной местной жительницы 2001 года рождения.

Оперуполномоченные установили и опросили очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в развлекательных заведениях, которые посещал потерпевший, сделали запросы в различные организации и получили ответы.

Фото девушки из базы МВД России полностью совпало со скриншотами с видеозаписей.

Полицейские, располагая данными о местах возможного нахождения местной жительницы, задержали ее и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная признала вину в совершении противоправного деяния. Она пояснила, что во время распития спиртных напитков заметила какой код доступа набирает на сотовом телефоне мужчина, а также увидела в смартфоне мобильное приложение банка. Воспользовавшись тем, что новый знакомый ушёл в магазин, она попросила таксиста отвезти ее домой, где взяла телефон мужчины и перевела денежные средства на свой счёт. Похищенные деньги потратила на личные нужды, а телефон выбросила.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимой злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

 

В центре внимания
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
